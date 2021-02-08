Всемирно известная актриса и модель Моника Беллуччи покорила поклонников новой эффектной фотосессией
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Моники в соцсети.
Так, в аккаунте легендарной модели появилось фото, на котором она позирует в стильном образе, и выглядит невероятно эффектно и молодо.
На новом фото на Монике можно увидеть черный кожаный комбинезон с ремешком, который прекрасно подчеркивает талию женщины. У нее элегантный макияж в нюдовых оттенках и каре с челкой. Также можно заметить, что модель дополнила образ серьгами-кольцами.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Полураздетая жена "Холостяка" Добрынина показала беременный животик без фильтров: "Растет настолько быстро..."
45-летняя Могилевская удивила внешностью, фото "порвало" сеть: "Боже, как вы изменились"
Расправа над семьей потрясла Украину, бабушка жертв не сдерживает слез: "Желаю этому животному..."
Судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво срочно покинул Украину и рассказал о своих бедах: «Часы ужаса»
В комментариях к новой фотографии пользователи отмечают, что Моника шикарно выглядит.
"Моника, ты моя королева", "Красивая", "Люблю тебя очень", "Она - не просто красивое лицо, а еще и замечательная актриса, богиня", - пишут в комментариях.
Моника Белуччи - всемирно известная итальянская модель. Ей сейчас 56 лет. Карьера Моники поражает своей насыщенностью - она снималась в десятках фильмов и участвовала во множестве показов мод и фотосессий. Известность в кино Беллуччи принесли такие фильмы как "Дракула", "Малена", "Матрица" и т.д.
Напомним, что Моника Беллуччи окружила себя знойными красавцами, пустив в ход руки: "Ух, какая...".
Также Politeka писала, что Моника Беллуччи пленила пикантной позой, засветив кое-что интересное: "Шедевр"