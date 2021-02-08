Всемирно известная актриса и модель Моника Беллуччи покорила поклонников новой эффектной фотосессией

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Моники в соцсети.

Так, в аккаунте легендарной модели появилось фото, на котором она позирует в стильном образе, и выглядит невероятно эффектно и молодо.

На новом фото на Монике можно увидеть черный кожаный комбинезон с ремешком, который прекрасно подчеркивает талию женщины. У нее элегантный макияж в нюдовых оттенках и каре с челкой. Также можно заметить, что модель дополнила образ серьгами-кольцами.

В комментариях к новой фотографии пользователи отмечают, что Моника шикарно выглядит.

"Моника, ты моя королева", "Красивая", "Люблю тебя очень", "Она - не просто красивое лицо, а еще и замечательная актриса, богиня", - пишут в комментариях.

Моника Белуччи - всемирно известная итальянская модель. Ей сейчас 56 лет. Карьера Моники поражает своей насыщенностью - она снималась в десятках фильмов и участвовала во множестве показов мод и фотосессий. Известность в кино Беллуччи принесли такие фильмы как "Дракула", "Малена", "Матрица" и т.д.

Напомним, что Моника Беллуччи окружила себя знойными красавцами, пустив в ход руки: "Ух, какая...".

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