Моніка Беллуччі постала у вишуканому вбранні

Неповторна італійська актриса, 56-річна Моніка Беллуччі не перестає тішити шанувальників вишуканим стильним образом, а також ідеальною зовнішністю. Завжди підтягнута, стильна і вишукана Моніка вражає уяву фанатів, з'являючись в зухвалих образах. Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instgaram актриса з'явилася у вишуканому сміливому вбранні.

У кадрі Моніка в чорній білизні, поверх якої накинутий подовжений піджак. На руці в актриси годинник фірми Cartier Official. Завжди чуттєва і зваблива знаменитість в цей раз вирішила постати в строгому образі. Мінімальний макіяж, наближений до натурального, мінімум одягу, лише піджак і годинник...

Звичайно, шанувальники не пропустили можливість сказати по кілька слів компліментів зірковому кумиру.

"Ти ідеальна і вічно молода", "Новий лук, така ж краса!",- прокоментували стильний образ фанати.

Варто сказати, що у Моніки понад 3,8 мільйона фанатів, які стежать за кожним рухом свого кумира.

Нещодавно Моніка поділилася кадром з фотосесії для журналу Sorbet. На фото Беллуччі постала тільки в чорних прозорих рукавичках і розкішному корсеті, який вишукано підкреслив витончену фігуру актриси, у руках вона тримає пишну спідницю ніжного рожевого барву.

Нагадаємо, на сайті Politeka ми писали, що 56-річна Моніка Беллуччі показала справжню "спокусу", піднявши сукню: "Ах, яка приголомшлива".

Раніше Politeka інформувала, Беллуччі в спокусливому вбранні змусила схилитися навіть молодих чоловіків:"Божественна".

Також портал Politeka писав, що неповнолітня дочка Моніки Беллуччі перевершила маму стильним образом в джинсах.