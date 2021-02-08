Відома італійська модель і актриса Моніка Беллуччі вразила ідеальною зовнішністю в новій фотосесії

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 56-річна красуня поділилася кадром, на якому постала у вельми спокусливому вигляді. Моніка була одягнена в сукню або кофту без рукавів. Її ніжні плечі привертали до себе погляди. Волосся актриса зібрала спеціальним головним убором, щоб воно не відволікали увагу від найважливішого. Беллуччі закрила очі, демонструючи оригінальний макіяж і ідеальну шкіру без зморшок.

Щоб кадр виглядав максимально жіночно і пікантно, Моніка піднесла свої витончені руки до обличчя.

"Всім вдалого тижня", - підписала фото зірка.

У коментарях шанувальники стали хвалити актрису за зовнішній вигляд і залишати їй приємні компліменти.

"Вау, який хіт!", "У вас худорляве обличчя", "чудово виглядаєте", "кожен бачить світ по-своєму, і я бачу тебе в ньому", "Моніка назавжди", "чарівно!", "Найкрасивіша жінка на світі", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Моніка Беллуччі здивувала яскравим образом в новій рекламній кампанії. Шанувальники звикли бачити жінку в темних елегантних нарядах, але в цей раз вона вибрала яскравий помаранчевий комбінезон і водолазку виноградного відтінку. Яскравий лук здивував шанувальників Беллуччі.

Нагадаємо, що Моніка Беллуччі постала в стильному образі, піджак випадково відчинився:"ти ідеальна".

Раніше Politeka інформувала, Моніка Беллуччі розбурхала формами, розстебнувши шкіряний комбінезон: "Богиня...".

Також портал Politeka писав, що Беллуччі заворожила млосним виглядом в ретро-образі:"сподіваюся, Бог вас простить".