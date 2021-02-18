Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі підкрила зовнішністю в новому зухвалому образі

На своїй сторінці в Instagram 56-річна зірка розмістила кадр з рекламної фотосесії для елітного бренду годинників і ювелірних прикрас, передає Politeka.net. При цьому Моніка, яка запам'яталася і полюбилася мільйонам людей по всьому світу саме завдяки своїй надзвичайній жіночності і спокусливості, цього разу здивувала сміливим образом.

Беллуччі позувала перед камерою в звичайних массмаркетовських джинсах з високою посадкою, білій футболці і чорному жакеті в тонку смужку. Доповнив образ стильний дорогоцінний годинник на лівому зап'ясті.

Особливу увагу на фото також привертає "недбала" укладка, а також ефектний макіяж з акцентом на очах. Моніка для свого віку все ще виглядає фантастично, і мімічні зморшки не можуть зіпсувати справжню красу.

Шанувальники прийшли в захват від нового образу Беллуччі. За кілька годин знімок зібраз десятки тисяч лайків і сотні компліментів в коментарях: "розкішна; цей образ це чистий ідеал; зображення богині 👌; Моніка завжди🔥; я люблю тебе, Моніка, ти символ краси і шарму; просто фантастика; Твоя краса задає стандарти".

Нагадаємо, Беллуччі нагадала про себе пікантною фотосесією і моложавим виглядом: "Моніка назавжди".

Як повідомляла Politeka, 16-річна дочка Беллуччі в червоному боді не на жарт схвилювала шанувальників: "входите в небезпечну зону".

Також Politeka писала, що нев'януча 56-річна Моніка Беллуччі полонила розкішними вигинами в приталеній сукні:"чорт візьми".