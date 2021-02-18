Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи покорила внешностью в новом дерзком образе

На своей странице в Instagram 56-летняя звезда разместила кадр из рекламной фотосессии для элитного бренда часов и ювелирных украшений, передает Politeka.net. При этом Моника, которая запомнилась и полюбилась миллионам людей по всему миру именно благодаря своей необычайной женственности и соблазнительности, в этот раз удивила смелым образом.

Беллуччи позировала перед камерой в обычных массмаркетовских джинсах с высокой посадкой, белой футболке и черном жакете в тонкую полоску. Дополнили образ стильные драгоценные часы на левом запястье.

Особое внимание на фото также привлекает "небрежная" укладка, а также эффектный макияж с акцентом на глазах. Моника для своего возраста все еще выглядит фантастически, и мимические морщины не могут испортить настоящую красоту.

Поклонники пришли в восторг от нового образа Беллуччи. За несколько часов снимок собраз десятки тысяч лайков и сотни комплиментов в комментариях:"Роскошная; Этот образ это чистый идеал; Изображение богини 👌; Моника всегда🔥; Я люблю тебя, Моника, ты символ красоты и шарма; Просто фантастика; Твоя красота задает стандарты".

Напомним, Беллуччи напомнила о себе пикантной фотосессией и моложавым видом: «Моника навсегда».

Как сообщала Politeka, 16-летняя дочь Беллуччи в красном боди не на шутку взволновала поклонников: "Входите в опасную зону".

Также Politeka писала, что неувядающая 56-летняя Моника Беллуччи пленила роскошными изгибами в приталенном платье: "Черт возьми".