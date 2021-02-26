Известная итальянская модель и актриса Моника Беллуччи восхитила идеальными формами
Как передает Politeka.net, на одной из многочисленных фан-страниц звезды в Инстаграм появилось архивное фото, на котором Моника предстала в весьма соблазнительном образе. Актриса скинула с себя всю одежду, позируя перед камерой, в чем мать родила. Беллуччи прикрыла грудь руками, но пышный бюст так и норовил показаться миру. Выглядела актриса как юная Афродита.
«Мы любим Монику Беллуччи», - подписали фото авторы аккаунта.
В комментариях актрисе оставили массу приятных слов. Поклонники пришли в восторг от архивного фото.
«Вау. Ну, это отличное начало моих выходных и хорошая фотография, на которую можно посмотреть и засыпать», «Так красиво», «Она самая красивая женщина в истории», «У тебя самые красивые фото», «Необычайно сделано», «прекрасная дама», «Богиня любви», «Очень красивая женщина», - пишут пользователи сети.
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Как известно, Моника Беллуччи начинала свою карьеру как модель. Позже она стала сниматься в кино. Актриса всегда славилась своей соблазнительностью. Она часто снималась в весьма откровенных постельных сценах и пикантных фотосессиях. Сейчас звезде 56 лет, но она все еще не растеряла свой шарм.
Напомним, что 56-летняя Беллуччи восхитила помолодевшей внешностью, невозможно устоять: "Красиво без границ".
Как сообщала Politeka, неповторимая Моника Беллуччи отказалась от белья, впечатлив размерами декольте: «Есть женщины, а есть…».
Также Politeka писала, что 56-летняя Моника Беллуччи удивила "растрепанным" видом в новом образе: "Просто фантастика".