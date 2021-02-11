Відома актриса Моніка Беллуччі показала свіжий образ для глянцю
На фото Моніка позувала в строгому костюмі і колготах, а на ніжках можна побачити туфлі. Красуня залишила волосся розпущеним, а образ доповнила яскравим мейкапом. Беллуччі сиділа на білому прямокутнику, розставивши трохи ноги. Як можна зрозуміти, зірка позувала для обкладинки модного глянцю. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили більше 50 тисяч лайків і написали коментарі:
"Дуже красиво і без кордонів, спасибі за те, що зробили світ красивим своїм існуванням", "чудово", "неповторна незрівнянна краса", "Прекрасна", "Беліссімо", "Я не бачила нічого красивішого тебе", "Ти красива дівчинка", "яка красива і чудова", "Люблю тебе вічно", "Привіт з Венесуели", "Моніка, ти прекрасна леді!".
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Ми писали, що відома італійська модель і актриса Моніка Беллуччі вразила ідеальною зовнішністю в новій фотосесії.
У себе в Instagram 56-річна красуня поділилася кадром, на якому постала в досить спокусливому вигляді. Моніка була одягнена в сукню або кофту без рукавів. Її ніжні плечі привертали до себе погляди.
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