Відома модель і актриса Моніка Беллуччі вразила розміром декольте

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилося архівне фото, на якому ще дуже молода Моніка сиділа за столом в літньому кафе. На актрисі красувалося маленьке чорне плаття. Зірка віддала перевагу сукні на бретельках з глибоким декольте. Красуня не стала надягати нижню білизну, в результаті чого всі погляди були прикуті до її апетитного бюста.

Сама Беллуччі виглядала дуже скромно. Вона тримала в руках маленьку чашечку кави. Також на столі поруч з нею стояв стакан соку і стакан води.

У коментарях шанувальники актриси залишили їй масу захоплених відгуків.

"Є жінки, а є цариці", "так приголомшливо", "Красиво, шукаю для тебе розу"," Яка краса!", "Яке гарне обличчя!", "Я вважаю, що це найкрасивіша жінка в світі", "ти цариця!",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Моніка Беллуччі починала свою кар'єру як модель, але пізніше почала зніматися і в кіно. Варто відзначити, що в модельному бізнесі красуня досягла небувалих висот. Довгий час її вважали еталоном жіночої краси і однією з найкрасивіших жінок в світі. Втім, і зараз 56-річна Беллуччі виглядає чудово.

Нагадаємо, що 56-річна Беллуччі нагадала про себе пікантною фотосесією і моложавим виглядом:"Моніка назавжди".

Як повідомляла Politeka, 56-річна Моніка Беллуччі здивувала "розпатланим" виглядом в новому образі:"просто фантастика".

Також Politeka писала, що нев'януча 56-річна Моніка Беллуччі полонила розкішними вигинами в приталеній сукні:"чорт візьми".