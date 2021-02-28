Ну что за прелесть!

Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи покорила аппетитными формами в миниатюрном платьице

Как передает Politeka.net, на одной из многочисленных фан-страниц звезды в Инстаграм появилось архивное фото, на котором еще молодая Моника Беллуччи предстала в невероятно соблазнительном виде.

На актрисе было надето платье на тонких бретелях. Одна бретелька упала, едва не оголив пышный бюст звезды. Пикантности образу добавил тот факт, что Моника не стала надевать под платье нижнее белье. Поклонники не смогли оторвать взгляд от бездонного декольте, в котором можно было во всей красе рассмотреть малышек актрисы.

«Замечательная, красивая, пленительная, великая, фантастическая, завораживающая, зрелищная, необычайно страстная, ослепительная, великолепная дива из Италии. Ты несравненная и неповторимая. Я тебя обожаю, Королева Моника Беллуччи», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники со всего мира оставили массу приятных слов.

«Горячая кошечка», «Ты лучшая», «Самая красивая женщина в мире», «Дух захватывает», «Какие аппетитные малышки», «Ты сводишь меня с ума», «Она была красивее всех», - пишут пользователи сети.

Напомним, что неувядающая 56-летняя Моника Беллуччи пленила роскошными изгибами в приталенном платье: "Черт возьми".

Как сообщала Politeka, пышногрудая Моника Беллуччи избавилась от одежды, показав себя во всей красе: «Богиня любви».

Также Politeka писала, что неповторимая Моника Беллуччи отказалась от белья, впечатлив размерами декольте: «Есть женщины, а есть…».