Відома італійська модель і актриса Моніка Беллуччі захопила ідеальними формами

Як передає Politeka.net, на одній з численних фан-сторінок зірки в Instagram з'явилося архівне фото, на якому Моніка постала у вельми спокусливому образі. Актриса скинула з себе весь одяг, позуючи перед камерою, в чому мати народила. Беллуччі прикрила груди руками, але пишний бюст так і норовив показатися світу. Виглядала актриса як юна Афродіта.

"Ми любимо Моніку Беллуччі", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях актрисі залишили масу приємних слів. Шанувальники прийшли в захват від архівного фото.

"Вау. Ну, це відмінний початок моїх вихідних і хороша фотографія, на яку можна подивитися і засипати», «так красиво», «вона найкрасивіша жінка в історії», «у тебе найкрасивіші фото», «надзвичайно зроблено», «прекрасна дама», «Богиня кохання», «дуже красива жінка», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Моніка Беллуччі починала свою кар'єру як модель. Пізніше вона стала зніматися в кіно. Актриса завжди славилася своєю спокусливістю. Вона часто знімалася в досить відвертих постільних сценах і пікантних фотосесіях. Зараз зірці 56 років, але вона все ще не розгубила свій шарм.

Нагадаємо, що 56-річна Беллуччі захопила молодою зовнішністю, неможливо встояти:"Красиво без кордонів".

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