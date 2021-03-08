Известная итальянская модель и актриса Моника Беллуччи восхитила идеальными формами в нижнем белье

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появилось фото, на котором актриса позировала в нижнем белье. Стоит отметить, что белье было не самым пикантным, но на Монике все выглядело превосходно. Ее аппетитный бюст был аккуратно помещен в чашечки лифчика, а округлые бедра подчеркнули трусики с завышенной посадкой.

Особое внимание привлекало лицо и взгляд Беллуччи, которая идеально получается на всех фото. Вероятно, именно поэтому ее до сих пор зовут сниматься в рекламе.

«Моника Беллуччи для Триумфа, 1996 год», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники стали обсуждать внешность еще совсем молодой звезды.

«Дай подержаться», «Красивый животик», «Спасибо за фото любимой красавицы Моники», «Привет, желанная Моника. Вот это я понимаю, реклама двигатель торговли. Двигатель это прелестное тело Моники», «Достойно очень. Но я завидую помаде», «Моника такая идеальная», - пишут пользователи сети.

Как известно, Моника вышла замуж за Венсана Касселя в 1999 году. Поэтому, именно такой как на фото ее встретил и полюбил актер. Их брак, как известно, продержался 14 лет.

Напомним, что неповторимая Моника Беллуччи отказалась от белья, впечатлив размерами декольте: «Есть женщины, а есть…».

Как сообщала Politeka, Моника Беллуччи показала, насколько соблазнительна в прозрачной маечке: "Аппетитная крошка".

Также Politeka писала, что неукротимая Моника Беллуччи уронила бретельку платья, засветив аппетитных «малышек»: «Дух захватывает».