Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі пограла з фантазіями чоловіків
Артистка починала свою творчу кар'єру зі зйомок в якості моделі, передає Politeka.net. Попри свої 56 років зірка залишається еталоном краси для багатьох.
Користувачі мережі згадують образи знаменитості в Instagram. В одній з груп опублікували архівне фото актриси.
Беллуччі позувала в зеленій прозорій маєчці. Одяг був коротким і з глибоким декольте. Крізь наряд можна було розгледіти груди в ліфчику, що складається з двох трикутників тканини.
Ліфчик здавався ненадійним, проте завдяки йому можна було насолодитися видами на пишні груди.
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Увагу також привертали тонка талія і плоский животик Моніки. Було видно, що зірка позувала в трусиках.
Макіяж з акцентом на очі завершив образ.
"Ти любиш Моніку Беллуччі?",- написали автори поста.
За вісім годин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі обсипали компліментами пекучу актрису.
"Апетитна крихітка", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Моніка Беллуччі ретельно доглядає за своєю зовнішністю, саме тому в свої 56-ть продовжує захоплювати мільйони людей.
Зірка щоранку починає з контрастного душу. Кілька разів на тиждень вона очищає шкіру скрабом. А особливу увагу актриса приділяє догляду за волоссям - вона розбавляє шампуні мінеральною водою, щоб знизити їх концентрацію і не пересушити волосся і шкіру голови.
Нагадаємо, що нев'януча 56-річна Моніка Беллуччі полонила розкішними вигинами в приталеній сукні:"чорт візьми".
Як повідомляла Politeka, пишногруда Моніка Беллуччі позбулася одягу, показавши себе у всій красі:»Богиня любові".
Також Politeka писала, що неповторна Моніка Беллуччі відмовилася від білизни, вразивши розмірами декольте:»є жінки, а є...".