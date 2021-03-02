Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі пограла з фантазіями чоловіків

Артистка починала свою творчу кар'єру зі зйомок в якості моделі, передає Politeka.net. Попри свої 56 років зірка залишається еталоном краси для багатьох.

Користувачі мережі згадують образи знаменитості в Instagram. В одній з груп опублікували архівне фото актриси.

Беллуччі позувала в зеленій прозорій маєчці. Одяг був коротким і з глибоким декольте. Крізь наряд можна було розгледіти груди в ліфчику, що складається з двох трикутників тканини.

Ліфчик здавався ненадійним, проте завдяки йому можна було насолодитися видами на пишні груди.

Увагу також привертали тонка талія і плоский животик Моніки. Було видно, що зірка позувала в трусиках.

Макіяж з акцентом на очі завершив образ.

"Ти любиш Моніку Беллуччі?",- написали автори поста.

За вісім годин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі обсипали компліментами пекучу актрису.

"Апетитна крихітка", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Моніка Беллуччі ретельно доглядає за своєю зовнішністю, саме тому в свої 56-ть продовжує захоплювати мільйони людей.

Зірка щоранку починає з контрастного душу. Кілька разів на тиждень вона очищає шкіру скрабом. А особливу увагу актриса приділяє догляду за волоссям - вона розбавляє шампуні мінеральною водою, щоб знизити їх концентрацію і не пересушити волосся і шкіру голови.

Нагадаємо, що нев'януча 56-річна Моніка Беллуччі полонила розкішними вигинами в приталеній сукні:"чорт візьми".

Як повідомляла Politeka, пишногруда Моніка Беллуччі позбулася одягу, показавши себе у всій красі:»Богиня любові".

Також Politeka писала, що неповторна Моніка Беллуччі відмовилася від білизни, вразивши розмірами декольте:»є жінки, а є...".