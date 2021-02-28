Ну що за диво!

Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі підкорила апетитними формами в мініатюрному платтячку

Як передає Politeka.net, на одній з численних фан-сторінок зірки в Instagram з'явилося архівне фото, на якому ще молода Моніка Беллуччі постала в неймовірно спокусливому вигляді.

На актрисі було надіто плаття на тонких бретелях. Одна бретелька впала, ледь не оголивши пишний бюст зірки. Пікантності образу додав той факт, що Моніка не стала надягати під сукню нижню білизну. Шанувальники не змогли відірвати погляд від бездонного декольте, в якому можна було у всій красі розгледіти крихіток актриси.

"Чудова, красива, чарівна, велика, фантастична, чаруюча, видовищна, надзвичайно пристрасна, сліпуча, чудова діва з Італії. Ти незрівнянна і неповторна. Я тебе обожнюю, Королева Моніка Беллуччі", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники з усього світу залишили масу приємних слів.

"Гаряча кішечка", «ти найкраща», «найкрасивіша жінка в світі», «Дух захоплює», «які апетитні крихітки», «ти зводиш мене з розуму», "вона була красивіше всіх", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що нев'януча 56-річна Моніка Беллуччі полонила розкішними вигинами в приталеній сукні:"чорт візьми".

Як повідомляла Politeka, пишногруда Моніка Беллуччі позбулася одягу, показавши себе у всій красі:"Богиня кохання".

Також Politeka писала, що неповторна Моніка Беллуччі відмовилася від білизни, вразивши розмірами декольте:"є жінки, а є...".