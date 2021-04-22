56-летняя Моника Беллуччи показала новый образ, восхищая своей красотой
Как пишет Politeka.net Моника Беллучи восхищает молодой внешностью, ставя под вопрос свой возраст. 56-летняя красотка активно ведет социальные сети, где делится роскошными образами, на радость миллионов фанатов.
В этот раз Моника опубликовала снимок в Инстаграм, где позировала в прозрачном платье. Девушка сидела в старом кресле, закинув ногу за ногу.
Фанаты сразу начали засыпать девушку комплиментами:
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Полякова, показав украинцам лицо после ботокса, сорвалась на грубость: "И ты обколись"
Жена продюсера "Квартал 95", приспустив платье, поделилась правилом жизни: "Запомни раз и навсегда..."
Снег и морозы не отступают, украинцев предупреждают об опасности: "Ночью 20 апреля..."
Винника заподозрили в романе с известной певицей-красоткой: "Явно и открыто проявлял свой интерес"
"Самая красивая женщина в мире", "Королева", "Моя королева", "Привет из России", "Прекрасная", "Привет из Азербайджана", "Богиня", "Королева красоты", "Как всегда - элегантно", "Всегда замечательно", "Прекрасная Моника", "какая она красивая", "Самая красивая женщина в мире", "Королева красоты, очарования и фитнеса в мире....".
Мы писали, что знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи свела с ума бездонным декольте.
В Инстаграм опубликовали фото, на котором Моника позировала в платье на бретельках. Женщина едва не выронила бюст из бездонного декольте. Она сидела, немного наклонившись, в результате чего весь ее роскошный бюст был виден на фото.
Напомним, безупречная Моника Беллуччи подразнила аппетитными формами в бездонном декольте
А еще Politeka сообщала, что безупречная Моника Беллуччи не удержала бюст в тесном корсете, засветив свои пышности
Также Politeka писала, что страстная Моника Беллуччи в белье потянула за бретельки, пытаясь сбросить лифчик