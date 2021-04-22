56-летняя Моника Беллуччи показала новый образ, восхищая своей красотой

Как пишет Politeka.net Моника Беллучи восхищает молодой внешностью, ставя под вопрос свой возраст. 56-летняя красотка активно ведет социальные сети, где делится роскошными образами, на радость миллионов фанатов.

В этот раз Моника опубликовала снимок в Инстаграм, где позировала в прозрачном платье. Девушка сидела в старом кресле, закинув ногу за ногу.

Фанаты сразу начали засыпать девушку комплиментами:

"Самая красивая женщина в мире", "Королева", "Моя королева", "Привет из России", "Прекрасная", "Привет из Азербайджана", "Богиня", "Королева красоты", "Как всегда - элегантно", "Всегда замечательно", "Прекрасная Моника", "какая она красивая", "Самая красивая женщина в мире", "Королева красоты, очарования и фитнеса в мире....".

Мы писали, что знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи свела с ума бездонным декольте.

В Инстаграм опубликовали фото, на котором Моника позировала в платье на бретельках. Женщина едва не выронила бюст из бездонного декольте. Она сидела, немного наклонившись, в результате чего весь ее роскошный бюст был виден на фото.

Напомним, безупречная Моника Беллуччи подразнила аппетитными формами в бездонном декольте

А еще Politeka сообщала, что безупречная Моника Беллуччи не удержала бюст в тесном корсете, засветив свои пышности

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