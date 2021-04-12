Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи свела с ума видом пышных форм

Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи является одной из самых соблазнительных звезд современности. Она неоднократно попадала в рейтинги самых красивых и желанных женщин на планете.

Сегодня Беллуччи 56 лет, поэтому ее стиль стал более сдержанным. Но знаменитой ее сделала вызывающая красота и пикантные фотосессии. Актрисой Моника тоже стала благодаря отменной фигурке и смазливому личику. Критики отмечали, что только со временем Беллуччи научилась хорошо играть.

Пышные формы актрисы до сих пор будоражат фантазию мужчин, которые готовы совершать ради нее безумства. На одной из фан-страниц в Инстаграм опубликовали старый кадр, на котором Моника выглядела очень горячо. Актриса сидела в машине, подняв к себе ножки. Взгляд фанатов был прикован к ее бездонному декольте, из которого выглядывали аппетитные «малышки».

В комментариях поклонники стали обсуждать внешность звезды.

«Отличное фото дорогая Моника», «Безупречная красотка», «Такая горячая», «Ты сводишь меня с ума», «Одна на миллион», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Моника Беллуччи известна многим по роли в фильме «Малена» 2000-го года. Там было довольно много откровенных сцен.

Напомним, что страстная Моника Беллуччи осталась без одежды и пошалила в простынях: «Богиня любви».

Как сообщала Politeka, безупречная Моника Беллуччи не удержала бюст в тесном корсете, засветив свои пышности: горячие кадры.

Также Politeka писала, что Моника Беллуччи в белье потянула за бретельки, пытаясь сбросить лифчик: роскошный вид.