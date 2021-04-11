Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі вразила виглядом у відвертій сукні
Як передає Politeka.net, актрисі 56 років, але вона все ще є однією з найкрасивіших і найспокусливіших жінок у світі. Беллуччі вже давно не знімається у відвертих фотосесіях, тому шанувальникам доводиться задовольнятися архівними кадрами.
На одній з фан-сторінок в Instagram з'явився знімок 2012 року, на якому актриса показала у всій красі свої пишності і пружності. Беллуччі була одягнена в тісний корсет з дуже глибоким декольте. Красуня позувала на тлі рослинності, але вся увага була прикута до апетитних форм зірки. Пишний бюст Моніки був туго притиснутий корсетом, ваблячи і заманюючи чоловіків.
Варто відзначити, що на початку своєї кар'єри Моніка Беллуччі регулярно балувала шанувальників гарячими кадрами. Вона знімалася топлес, а також часто рекламувала нижню білизну. Незважаючи на рівень відвертості на фото, Моніка завжди виглядала елегантно і ні краплі не вульгарно.
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Раніше ми писали, що в мережі опублікували кадр, на якому ще зовсім юна Беллуччі позувала голою в простирадлах. Актриса розляглася на ліжку, засвітивши частину свого апетитного тіла.
Нагадаємо, що пристрасна Моніка Беллуччі побалувала видом ласощів в тісному корсеті: "Божество".
Як повідомляла Politeka, Моніка Беллуччі в білизні потягнула за бретельки, намагаючись скинути ліфчик: розкішний вигляд.
Також Politeka писала, що гаряча Моніка Беллуччі в панчохах і корсеті позбавила сну, влаштувавши урок спокушання: «Моя королева...».