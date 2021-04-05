Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі звела з розуму видом пишних форм

Як передає Politeka.net, Моніка Беллуччі відома своєю неймовірною красою і спокусливістю. З самого початку своєї кар'єри зірка знімається в кіно і рекламі в нижній білизні, а іноді і повністю оголеною. У багатьох фільмах, де грала Беллуччі, вона не соромилася світити бюст і брати участь у відвертих сценах.

На одній з фан-сторінок зірки в Instagram опублікували кадр з фільму "Малена" 2000-го року, в якому Моніка зіграла головну роль. Фільм розповідає про неймовірно гарну жінку, яка піддається цькуванню в невеликому містечку, де вона живе.

На фото Моніка постала в корсеті і панчохах. Вона поставила ніжку на стілець і знімала панчохи, влаштувавши справжній урок спокушання. Чорне довге волосся приковували погляд до ідеального обличчя красуні. У коментарях під постом шанувальники актриси залишили масу захоплених відгуків.

"Краща", "неземна краса", "я думаю, ця жінка прекрасна", "Така красуня", "крутий фільм", "Моніка найкраща в світі актриса", "дуже смачні, соковиті губи, виглядають дуже красиво", "Поза, посмішка і стиль, моя королева", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що пристрасна Моніка Беллуччі стиснула бюст, дозволивши намилуватися пишними принадами:"кращий вигляд".

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