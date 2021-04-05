Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі звела з розуму видом пишних форм
Як передає Politeka.net, Моніка Беллуччі відома своєю неймовірною красою і спокусливістю. З самого початку своєї кар'єри зірка знімається в кіно і рекламі в нижній білизні, а іноді і повністю оголеною. У багатьох фільмах, де грала Беллуччі, вона не соромилася світити бюст і брати участь у відвертих сценах.
На одній з фан-сторінок зірки в Instagram опублікували кадр з фільму "Малена" 2000-го року, в якому Моніка зіграла головну роль. Фільм розповідає про неймовірно гарну жінку, яка піддається цькуванню в невеликому містечку, де вона живе.
На фото Моніка постала в корсеті і панчохах. Вона поставила ніжку на стілець і знімала панчохи, влаштувавши справжній урок спокушання. Чорне довге волосся приковували погляд до ідеального обличчя красуні. У коментарях під постом шанувальники актриси залишили масу захоплених відгуків.
Недитяче захоплення сина Пугачової і Галкіна викликало ажіотаж, відео вже в мережі: "у такому віці, таке хобі..."
Зацілований півфіналіст "Холостячки" Рибак показав "покарання" від своєї дівчини: "Так з ними і треба"
Роздягнена Alyona Alyona помірялася принадами з Надею Дорофєєвою, фотопорівняння: "Нормально скинула вагу"
Розкута Кароль в сукні з безсоромним декольте забула прикрити головне: "Ну чого соромитися"
Хитрун "Холостяк" Заливако пішов врознос на особистих побаченнях з красунями:" Хто роздягнувся, а хто..."
"Краща", "неземна краса", "я думаю, ця жінка прекрасна", "Така красуня", "крутий фільм", "Моніка найкраща в світі актриса", "дуже смачні, соковиті губи, виглядають дуже красиво", "Поза, посмішка і стиль, моя королева", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що пристрасна Моніка Беллуччі стиснула бюст, дозволивши намилуватися пишними принадами:"кращий вигляд".
Як повідомляла Politeka, роздягнена Моніка Беллуччі дозволила намилуватися неземною красою пишних принад: гарячі кадри.
Також Politeka писала, що пристрасна Моніка Беллуччі залишилася без одягу і побешкетувала в простирадлах: «Богиня кохання».