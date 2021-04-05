Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи свела с ума видом пышных форм

Как передает Politeka.net, Моника Беллуччи известна своей невероятной красотой и соблазнительностью. С самого начала своей карьеры звезда снимается в кино и рекламе в нижнем белье, а иногда и полностью обнаженной. Во многих фильмах, где играла Беллуччи, она не стеснялась светить бюст и участвовать в откровенных сценах.

На одной из фан-страничек звезды в Инстаграм опубликовали кадр из фильма «Малена» 2000-го года, в котором Моника сыграла главную роль. Фильм рассказывает о невероятно красивой женщине, которая поддается травле в небольшом городке, где она живет.

На фото Моника предстала в корсете и чулках. Она поставила ножку на стул и снимала чулки, устроив настоящий урок соблазнения. Черные длинные волосы приковывали взгляд к идеальному лицу красотки. В комментариях под постом поклонники актрисы оставили массу восторженных отзывов.

«Лучшая», «Неземная красота», «Я думаю, эта женщина прекрасна», «Такая красотка», «Крутой фильм», «Моника лучшая в мире актриса», «Очень вкусные, сочные губы, выглядят очень красиво», «Поза, улыбка и стиль, моя королева», - пишут пользователи сети.

Напомним, что страстная Моника Беллуччи сжала бюст, позволив налюбоваться пышными прелестями: «Лучший вид».

Как сообщала Politeka, раздетая Моника Беллуччи позволила налюбоваться неземной красотой пышных прелестей: горячие кадры.

Также Politeka писала, что страстная Моника Беллуччи осталась без одежды и пошалила в простынях: «Богиня любви».