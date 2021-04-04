Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі підкорила видом без нижньої білизни

Як повідомляє Politeka.net, сьогодні 56-річна Моніка Беллуччі відома на весь світ актриса і модель, а більше 30 років тому красуня зважилася на роботу моделі, щоб оплатити своє навчання. Як зізнавалася в численних інтерв'ю зірка, вона завжди прагнула до незалежності.

На початку своєї кар'єри Моніка часто знімалася оголеною або рекламувала нижню білизну. У кіно Беллуччі теж з'являлася без одягу, тому відверті фотосесії її не лякають. При цьому актриса завжди славилася яскравою і зухвалою, але при цьому елегантною красою.

Сьогодні Моніка Беллуччі вибирає більш стримані образи. Практично завжди вона виходить в люди в чорних сукнях або брючних костюмах. Фанатам не залишається нічого іншого, як смакувати її архівні знімки.

На одній з фан-сторінок в Instagram з'явився старий кадр, на якому Беллуччі зображена без одягу. Актриса скинула все зайве, а груди прикрила руками. Видно, що фото було зроблено ще на початку її кар'єри, адже виглядає на ньому артистка дуже молодо.

Раніше ми писали, що Беллуччі похвалилася нев'янучою красою в класичному чорному платті зі стильною сумкою в руках.

Нагадаємо, що пристрасна Моніка Беллуччі стиснула бюст, дозволивши намилуватися пишними принадами: "кращий вигляд".

Як повідомляла Politeka, Моніка Беллуччі залишилася без одягу і побешкетувала в простирадлах: «Богиня кохання».

Також Politeka писала, що Моніка Беллуччі побалувала видом ласощів в тісному корсеті: "Божество".