Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи покорила видом без нижнего белья
Как сообщает Politeka.net, сегодня 56-летняя Моника Беллуччи известная на весь мир актриса и модель, а более 30 лет назад красотка решилась на работу модели, чтобы оплатить свою учебу. Как признавалась в многочисленных интервью звезда, она всегда стремилась к независимости.
В начале своей карьеры Моника часто снималась обнаженной или рекламировала нижнее белье. В кино Беллуччи тоже появлялась без одежды, поэтому откровенные фотосессии ее не пугают. При этом актриса всегда славилась яркой и дерзкой, но при этом элегантной красотой.
Сегодня Моника Беллуччи выбирает более сдержанные образы. Практически всегда она выходит в люди в черных платьях или брючных костюмах. Фанатам не остается ничего другого, как смаковать ее архивные снимки.
На одной из фан-страниц в Инстаграм появился старый кадр, на котором Беллуччи запечатлена без одежды. Актриса скинула все лишнее, а грудь прикрыла руками. Видно, что фото было сделано еще в начале ее карьеры, ведь выглядит на нем артистка очень молодо.
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Ранее мы писали, что Беллуччи похвасталась неувядающей красотой в классическом черном платье со стильной сумкой в руках.
Напомним, что страстная Моника Беллуччи сжала бюст, позволив налюбоваться пышными прелестями: «Лучший вид».
Как сообщала Politeka, Моника Беллуччи осталась без одежды и пошалила в простынях: «Богиня любви».
Также Politeka писала, что Моника Беллуччи побаловала видом лакомств в тесном корсете: «Божество».