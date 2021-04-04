Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи покорила видом без нижнего белья

Как сообщает Politeka.net, сегодня 56-летняя Моника Беллуччи известная на весь мир актриса и модель, а более 30 лет назад красотка решилась на работу модели, чтобы оплатить свою учебу. Как признавалась в многочисленных интервью звезда, она всегда стремилась к независимости.

В начале своей карьеры Моника часто снималась обнаженной или рекламировала нижнее белье. В кино Беллуччи тоже появлялась без одежды, поэтому откровенные фотосессии ее не пугают. При этом актриса всегда славилась яркой и дерзкой, но при этом элегантной красотой.

Сегодня Моника Беллуччи выбирает более сдержанные образы. Практически всегда она выходит в люди в черных платьях или брючных костюмах. Фанатам не остается ничего другого, как смаковать ее архивные снимки.

На одной из фан-страниц в Инстаграм появился старый кадр, на котором Беллуччи запечатлена без одежды. Актриса скинула все лишнее, а грудь прикрыла руками. Видно, что фото было сделано еще в начале ее карьеры, ведь выглядит на нем артистка очень молодо.

Ранее мы писали, что Беллуччи похвасталась неувядающей красотой в классическом черном платье со стильной сумкой в руках.

Напомним, что страстная Моника Беллуччи сжала бюст, позволив налюбоваться пышными прелестями: «Лучший вид».

Как сообщала Politeka, Моника Беллуччи осталась без одежды и пошалила в простынях: «Богиня любви».

Также Politeka писала, что Моника Беллуччи побаловала видом лакомств в тесном корсете: «Божество».