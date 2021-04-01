Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі звела з розуму апетитними формами в пікантній сукні
Як передає Politeka.net, у свої 56 років Моніка Беллуччі продовжує розбурхувати фантазію відданих шанувальників. Актриса завжди славилася хижою, але при цьому елегантною красою. На початку кар'єри Беллуччі брала участь у відвертих фотосесіях і знімалася в рекламі нижньої білизни. Не відмовлялася зірка і від пікантних сцен у кіно. Зараз же актриса вибирає більш стримані образи навіть для реклами, хоч виглядає і молодше своїх років.
На одній з фан-сторінок в Instagram опублікували яскравий архівний кадр, на якому Моніка зображена в сукні з тугим корсетом. Актриса стиснула свої "персики" так сильно, що бюст ледь не вивалився з сукні. Фанати прийшли в захват від побаченого.
"Відмінний наряд», «найкрасивіша жінка сучасності», «Ти така гаряча», «Божество», «нестерпно красива», "Солодка", - пишуть користувачі Мережі.
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Раніше ми писали, що Моніка Беллуччі зважилася на експеримент з волоссям. Вона дозволила накрутити волосся, зробивши з них дрібні кучерики. На свіжому фото актриса позувала в атласному вбранні з глибоким декольте. Її шкіра блищала і заворожувала.
Нагадаємо, що Моніка Беллуччі блиснула солодкими місцями в мереживі, позбавивши чоловіків сну: "Афродіта".
А ще Politeka писала, що пристрасна Моніка Беллуччі стиснула бюст, дозволивши намилуватися пишними принадами:"кращий вигляд".
Також Politeka повідомляла, що 56-річна Моніка Беллуччі вбила наповал формами в обтягуючій сукні: "Чертовськи гаряче...".