Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі звела з розуму гарячим видом в мереживній білизні

Як передає Politeka.net, сьогодні Моніці Беллуччі 56 років, але вона досі розбурхує фантазію чоловіків. Її старі знімки гуляють по мережі, не втрачаючи популярності. Образ, стиль і фатальна краса актриси зводить з розуму мільйони.

Моніка прославилася як модель і тільки пізніше почала зніматися в кіно. На рахунку Моніки безліч рекламних кампаній для світових брендів, а також десятки ролей в кіно.

Нещодавно, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явився архівний знімок, на якому Моніка позувала в одній нижній білизні. Одна з найкрасивіших жінок сучасності постала перед камерою в мереживному ліфчику, засвітивши свої солодкі місця.

"Моніка Беллуччі, Річард Оджард, 1991", - підписали фото автори аккаунта.

Судячи з усього, фотосесія відбувалася в ті часи, коли Беллуччі працювала моделлю. У коментарях під постом шанувальники залишили слова захоплення.

"Спасибі, мила", "ідеально", "ти супер!", "Надзвичайно безмежна чуттєвість, ніколи не вульгарно», «ти богиня», «Афродіта», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Моніка Беллуччі пограла з фантазіями чоловіків, розкривши піджак, під яким не було білизни: гарячі кадри.

Як повідомляла Politeka, фігуриста Моніка Беллуччі підкреслила важливі місця в тонкій чорній білизні:"ідеальна італійка".

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