Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи свела с ума горячим видом в кружевном белье

Как передает Politeka.net, сегодня Монике Беллуччи 56 лет, но она до сих пор будоражит фантазию мужчин. Ее старые снимки гуляют по сети, не теряя популярности. Образ, стиль и манящая роковая красота актрисы сводит с ума миллионы.

Моника прославилась как модель и только позже начала сниматься в кино. На счету Моники множество рекламных кампаний для мировых брендов, а также десятки ролей в кино.

Недавно, на одной из фан-страниц звезды в Инстаграм появился архивный снимок, на котором Моника позировала в одном нижнем белье. Одна из самых красивых женщин современности предстала перед камерой в кружевном лифчике, засветив свои сладкие места.

«Моника Беллуччи, Ричард Оджард, 1991», - подписали фото авторы аккаунта.

Судя по всему, фотосессия происходила в те времена, когда Беллуччи работала моделью. В комментариях под постом поклонники оставили слова восхищения.

«Спасибо, милая», «Идеально», «Ты супер!», «Необычайно безграничная чувственность, никогда не вульгарно», «Ты богиня», «Афродита», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Моника Беллуччи поиграла с фантазиями мужчин, распахнув пиджак, под которым не было белья: горячие кадры.

Как сообщала Politeka, фигуристая Моника Беллуччи подчеркнула важные места в тонком черном белье: "Идеальная итальянка".

Также Politeka писала, что 56-летняя Моника Белуччи ослепила "ложбинкой греха" в наряде с глубокими вырезами: "Муза...".