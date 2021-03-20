Відома модель і актриса Моніка Беллуччі здивувала новим образом

Моніка здалася цього разу в чорній шикарній сукні з вирізом на нозі і декольте. Образ Беллуччі доповнила стильною сумочкою. Красуня залишила волосся розпущеним, позуючи на тлі водойми і гір. Легкий вітер ніжно тріпав пасма, а сама зірка легенько посміхалася, хвалячись яскравим відтінком помади. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нове", - підписала фото Моніка.

Фанати поставили понад 160 тисяч лайків і написали коментарі:

"Продовжуйте шліфувати! Я збираюся підштовхнути себе в цьому році!", "Вона прекрасна", "така красива і елегантна", "Чарівна" ," так прекрасно", "Номер один", "Муза Дольче Габбана, чудова", "Так красиво і ошатно", " Ти найкрасивіша жінка в світі!", "Я не знаю чому, але я бачив цю красу", "ідеальна жіночність", "найкрасивіша жінка в світі", "Жаркість перевантажена".

Ми писали, що знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі звела з розуму гарячими кадрами в нижній білизні.

Моніка позувала перед камерою в чорній спідниці і білій сорочці. Сорочку вона розстебнула і практично повністю скинула з себе, залишившись в чорному мереживному ліфчику. Мереживо ефектно підкреслювало пишні груди зірки.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі пограла з фантазіями чоловіків, розкривши піджак, під яким не було білизни

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