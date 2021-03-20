Відома модель і актриса Моніка Беллуччі здивувала новим образом
Моніка здалася цього разу в чорній шикарній сукні з вирізом на нозі і декольте. Образ Беллуччі доповнила стильною сумочкою. Красуня залишила волосся розпущеним, позуючи на тлі водойми і гір. Легкий вітер ніжно тріпав пасма, а сама зірка легенько посміхалася, хвалячись яскравим відтінком помади. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Нове", - підписала фото Моніка.
Фанати поставили понад 160 тисяч лайків і написали коментарі:
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Ми писали, що знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі звела з розуму гарячими кадрами в нижній білизні.
Моніка позувала перед камерою в чорній спідниці і білій сорочці. Сорочку вона розстебнула і практично повністю скинула з себе, залишившись в чорному мереживному ліфчику. Мереживо ефектно підкреслювало пишні груди зірки.
Нагадаємо, Моніка Беллуччі пограла з фантазіями чоловіків, розкривши піджак, під яким не було білизни
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