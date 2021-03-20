Известная модель и актриса Моника Беллуччи удивила новым образом
Моника показалась в этот раз в черном шикарном платье с вырезом на ноге и декольте. Образ Беллуччи дополнила стильной сумочкой. Красотка оставила волосы распущенными, позируя на фоне водоема и гор. Легкий ветер нежно трепал пряди, а сама звезда легонько улыбалась, хвастаясь ярким оттенком помады. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Новое", - подписала фото Моника.
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Мы писали, что знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи свела с ума горячими кадрами в нижнем белье.
Моника позировала перед камерой в черной юбке и белой рубашке. Рубашку она расстегнула и практически полностью скинула с себя, оставшись в черном кружевном лифчике. Кружево эффектно подчеркивало пышную грудь звезды.
Напомним, Моника Беллуччи поиграла с фантазиями мужчин, распахнув пиджак, под которым не было белья
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