Известная модель и актриса Моника Беллуччи удивила новым образом

Моника показалась в этот раз в черном шикарном платье с вырезом на ноге и декольте. Образ Беллуччи дополнила стильной сумочкой. Красотка оставила волосы распущенными, позируя на фоне водоема и гор. Легкий ветер нежно трепал пряди, а сама звезда легонько улыбалась, хвастаясь ярким оттенком помады. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Новое", - подписала фото Моника.

Фанаты поставили более 160 тысяч лайков и написали комментарии:

"Продолжайте шлифовать! Я собираюсь подтолкнуть себя в этом году!", "Она прекрасна", "Такая красивая и элегантная", "Обворожительная", "Так прекрасно", "Номер один", "Муза Дольче Габбана, чудесная", "Так красиво и нарядно", "Ты самая красивая женщина в мире!", "я не знаю почему, но я видел эту красоту", "Идеальная женственность", "Самая красивая женщина в мире", "Жаркость перегружена".

Мы писали, что знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи свела с ума горячими кадрами в нижнем белье.

Моника позировала перед камерой в черной юбке и белой рубашке. Рубашку она расстегнула и практически полностью скинула с себя, оставшись в черном кружевном лифчике. Кружево эффектно подчеркивало пышную грудь звезды.

Напомним, Моника Беллуччи поиграла с фантазиями мужчин, распахнув пиджак, под которым не было белья

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