Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи впечатлила откровенным фото

Как передает Politeka.net, на одной из многочисленных фан-страничек в Инстаграм появилось фото Моники, на котором она заманчиво прятала свой пышный бюст. Волосы звезды были выпрямлены, а яркий макияж придавал особого шарма фотографии.

Актриса была одета в черный пиджак, под которым не оказалось белья. Беллуччи немного распахнула его, прикрыв руками самое интересное. Однако, поклонники смогли рассмотреть пленительное декольте знойной красотки.

«Моника Беллуччи представляет свою фотокнигу, 2010 год», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях под постом актрисе оставили массу теплых слов.

«Чудесно», «Красивая леди», «Как теперь уснуть?», «Красивая», «Огонь», «Вау», "Беллуччи, ты красивее всех итальянок», «Что прячешь, красотка?», - пишут пользователи сети.

Как известно, Беллуччи начинала свою карьеру в качестве модели, но позже попробовала себя и в кино. Актриса запомнилась образами роковых красоток и сочных женщин. Впрочем, в фильмографии звезды много драматических ролей.

Ранее мы писали, что Моника Беллуччи впечатлила размером декольте. На архивном фото молодая Моника сидела за столом в летнем кафе. На актрисе было надето маленькое черное платье на бретельках с глубоким декольте. Красотка не стала надевать нижнее белье, в результате чего все взгляды были прикованы к ее аппетитному бюсту.

Напомним, что неукротимая Моника Беллуччи уронила бретельку платья, засветив аппетитных «малышек»: «Дух захватывает».

Как сообщала Politeka, Моника Беллуччи в одном белье показала, чем покорила Касселя: «Дай подержаться…».

Также Politeka писала, что Моника Беллуччи показала, насколько соблазнительна в прозрачной маечке: "Аппетитная крошка".