Відома італійська модель і актриса Моніка Беллуччі захопила ідеальними формами в нижній білизні

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося фото, на якому актриса позувала в нижній білизні. Варто відзначити, що білизна була не найпікантнішою, але на Моніці все виглядало чудово. Її апетитний бюст був акуратно поміщений в чашечки ліфчика, а округлі стегна підкреслили трусики із завищеною посадкою.

Особливу увагу привертало обличчя і погляд Беллуччі, яка ідеально виходить на всіх фото. Ймовірно, саме тому її досі звуть зніматися в рекламі.

"Моніка Беллуччі для тріумфу, 1996 рік", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники стали обговорювати зовнішність ще зовсім молодої зірки.

"Дай потриматися", «красивий животик», «спасибі за фото улюбленої красуні Моніки", " Привіт, бажана Моніка. Ось це Я розумію, реклама двигун торгівлі. Двигун це чарівне тіло Моніки", "гідно дуже. Але я заздрю помаді», "Моніка така ідеальна", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Моніка вийшла заміж за Венсана Касселя в 1999 році. Тому, саме такою як на фото її зустрів і полюбив актор. Їх шлюб, як відомо, протримався 14 років.

Нагадаємо, що неповторна Моніка Беллуччі відмовилася від білизни, вразивши розмірами декольте: "Є жінки, а є...".

Як повідомляла Politeka, Моніка Беллуччі показала, наскільки спокуслива в прозорій маєчці: "Апетитна крихітка".

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