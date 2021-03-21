Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі в одній білизні підкреслила стрункість своєї фігури

Знаменита модель протягом багатьох років розбурхує своїми образами, показує яскраві фото зі світських заходів і не боїться критики, адже виглядає бездоганно завдяки правильному догляду за собою. Секретами краси Белуччі цікавляться мільйони жінок, які бажають таку ж фігуру, як і у неї.

Як можна помітити, навіть раніше Моніка підтримувала себе у формі і строго контролювала вагу, щоб мати можливість брати участь в таких ось зйомках в одній білизні. У простому, але акуратному комплекті зірка блищала у всій красі завдяки вдалому ракурсу і самої зовнішності.

З самої молодості Моніка починає щоранку з контрастного душу. Кілька разів на тиждень вона очищає шкіру скрабом з оливкової олії і меленого мигдалю. А для збереження молодості Моніка рекомендує уникати пластичних хірургів, не робити уколів краси, а правильно налагодити систему догляду.

"Я італійка і просто обожнюю смачну їжу. Я всеїдна, але італійська кухня-моя любов. Мої дочки на мене в цьому сильно схожі", - раніше говорила Белуччі.

Також, на одній з численних фан-сторінок в Instagram з'явилося фото Моніки, на якому вона заманливо ховала свій пишний бюст. Волосся зірки були випрямлені, а яскравий макіяж надавав особливого шарму фотографії.

Актриса була одягнена в чорний піджак, під яким не виявилося білизни. Беллуччі трохи відчинила його, прикривши руками найцікавіше.

"Чудово" « "красива леді"« " як тепер заснути?", "Красива", "вогонь", "Вау", "Беллуччі, ти красивіше всіх італійок«," що ховаєш, красуня?» ,- пишуть користувачі Мережі.

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