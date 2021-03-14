Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі вразила відвертим фото
Як передає Politeka.net, на одній з численних фан-сторінок в Instagram з'явилося фото Моніки, на якому вона заманливо ховала свій пишний бюст. Волосся зірки було випрямлене, а яскравий макіяж надавав особливого шарму фотографії.
Актриса була одягнена в чорний піджак, під яким не виявилося білизни. Беллуччі трохи відчинила його, прикривши руками найцікавіше. Однак, шанувальники змогли розглянути чарівне декольте спекотної красуні.
"Моніка Беллуччі представляє свою фотокнигу, 2010 рік", - підписали фото автори аккаунта.
У коментарях під постом актрисі залишили масу теплих слів.
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"Чудово", "красива леді", "як тепер заснути?", "Красива", "вогонь", "Вау", "Беллуччі, ти красивіше всіх італійок", "Що ховаєш, красуня?", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Беллуччі починала свою кар'єру в якості моделі, але пізніше спробувала себе і в кіно. Актриса запам'яталася образами фатальних красунь і соковитих жінок. Втім, у фільмографії зірки багато драматичних ролей.
Раніше ми писали, що Моніка Беллуччі вразила розміром декольте. На архівному фото молода Моніка сиділа за столом в літньому кафе. На актрисі було надіто маленьке чорне плаття на бретельках з глибоким декольте. Красуня не стала надягати нижню білизну, в результаті чого всі погляди були прикуті до її апетитного бюста.
Нагадаємо, що неприборкана Моніка Беллуччі впустила бретельку сукні, засвітивши апетитних "маляток": "Дух захоплює".
Як повідомляла Politeka, Моніка Беллуччі в одній білизні показала, чим підкорила Касселя: "Дай потриматися...".
Також Politeka писала, що Моніка Беллуччі показала, наскільки спокуслива в прозорій маєчці:"апетитна крихітка".