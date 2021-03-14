Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі вразила відвертим фото

Як передає Politeka.net, на одній з численних фан-сторінок в Instagram з'явилося фото Моніки, на якому вона заманливо ховала свій пишний бюст. Волосся зірки було випрямлене, а яскравий макіяж надавав особливого шарму фотографії.

Актриса була одягнена в чорний піджак, під яким не виявилося білизни. Беллуччі трохи відчинила його, прикривши руками найцікавіше. Однак, шанувальники змогли розглянути чарівне декольте спекотної красуні.

"Моніка Беллуччі представляє свою фотокнигу, 2010 рік", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях під постом актрисі залишили масу теплих слів.

"Чудово", "красива леді", "як тепер заснути?", "Красива", "вогонь", "Вау", "Беллуччі, ти красивіше всіх італійок", "Що ховаєш, красуня?", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Беллуччі починала свою кар'єру в якості моделі, але пізніше спробувала себе і в кіно. Актриса запам'яталася образами фатальних красунь і соковитих жінок. Втім, у фільмографії зірки багато драматичних ролей.

Раніше ми писали, що Моніка Беллуччі вразила розміром декольте. На архівному фото молода Моніка сиділа за столом в літньому кафе. На актрисі було надіто маленьке чорне плаття на бретельках з глибоким декольте. Красуня не стала надягати нижню білизну, в результаті чого всі погляди були прикуті до її апетитного бюста.

Нагадаємо, що неприборкана Моніка Беллуччі впустила бретельку сукні, засвітивши апетитних "маляток": "Дух захоплює".

Як повідомляла Politeka, Моніка Беллуччі в одній білизні показала, чим підкорила Касселя: "Дай потриматися...".

Також Politeka писала, що Моніка Беллуччі показала, наскільки спокуслива в прозорій маєчці:"апетитна крихітка".