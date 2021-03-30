Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі звела з розуму гарячим виглядом в пікантній сукні

Як передає Politeka.net, незважаючи на свої 56 років Моніка Беллуччі донині вважається однією з найкрасивіших і спокусливих жінок сучасності. Актриса завжди славилася зухвалою, але при цьому елегантною красою. На початку кар'єри у Моніки було багато відвертих фотосесій, адже вона знімалася в рекламі нижньої білизни. Не відмовлялася актриса і від відвертих сцен в кіно. Втім, і крім роботи Беллуччі була не проти посвітити своїми пишними формами.

На одній з фан-сторінок в Instagram з'явився архівний кадр, на якому ще молода Беллуччі позувала в сукні з глибоким декольте. Актриса стиснула свій апетитний бюст так сильно, що він ледь не вивалився з сукні. У коментарях шанувальники прийшли в захват від побаченого.

"Кращий вигляд", «так гаряче», «це круто», «спокуслива леді», «Краща», «на це можна дивитися вічно», «Моніка назавжди», "найкрасивіша жінка в світі", - пишуть користувачі Мережі.

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Варто відзначити, що сьогодні актриса віддає перевагу стриманому стилю. Вона носить сукні та костюми переважно чорного кольору.

Моніка Беллуччі

Нагадаємо, що фігуриста Моніка Беллуччі підкреслила важливі місця в тонкій чорній білизні:"ідеальна італійка".

А ще Politeka писала, що 56-річна Моніка Беллуччі вбила наповал формами в обтягуючій сукні: "Чертовськи гаряче...".

Також Politeka повідомляла, що пишногруда Моніка Беллуччі вразила видом з афрокудрами і в атласному вбранні:"Не для простих смертних".