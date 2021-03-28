З кожним роком тільки краще!

Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі вразила новим знімком, на якому вона вигладє просто розкішно

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Моніки у соцмережі.

Так, в акаунті моделі з'явилось фото, на якому вона позує у класичній чорній сукні та тримає у руках стильну сумочку.

"Ще один знімок для @dolcegabbana від @branislavsimoncik", - написала вона під фото.

На новій світлині Моніка позує, тримаючи руку на талії, та злегка посміхаючись на камеру. На ній можна побачити доволі яскравий, однак доречний макіяж, а також стильну, однак просту зачіску - легкі і об'ємні кучері.

У коментарях Моніку традиційно засипали компліментами, дивуючись її неймовірній красі, яка з роками стає тільки яскравішою.

"Моя єдина причина любити Італію - це ти", "Красива", "Чудова", "Ти виглядаєш скажено гаряче", "Приваблива", "Красуня", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що Моніка поділилася фото з новим образом, на якому позувала в атласному вбранні з глибоким декольте. Вона приміряла невластивий їй зухвалий образ: одягла шовковий наряд з глибоким декольте, підкреслила форми і одягла досить великий аксесуар від Cartier.

Нагадаємо, що неприборкана Моніка Беллуччі впустила бретельку сукні, засвітивши апетитних "маляток»: "Дух захоплює".

Як повідомляла Politeka, Моніка Беллуччі в одній білизні показала, чим підкорила Касселя:»Дай потриматися...".

Також Politeka писала, що Моніка Беллуччі показала, наскільки спокуслива в прозорій маєчці:"апетитна крихта".