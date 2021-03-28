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Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи поразила новым снимком, на котором она выгладит просто роскошно

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Моники в соцсети.

Так, в аккаунте модели появилось фото, на котором она позирует в классическом черном платье и держит в руках стильную сумочку.

"Еще один снимок для @dolcegabbana от @branislavsimoncik", - написала она под фото.

На новой фотографии Моника позирует, держа руку на талии, и слегка улыбаясь на камеру. На ней можно увидеть довольно яркий, однако уместный макияж, а также стильную, но простую прическу - легкие и объемные кудри.

В комментариях Монику традиционно засыпали комплиментами, удивляясь ее невероятной красоте, которая с годами становится только выразительнее.

"Моя единственная причина любить Италию - это ты", "Красивая", "Восхитительная", "Ты выглядишь чертовски горячо", "Привлекательная", "Красотка", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Моника поделилась фото с новым образом, на котором позировала в атласном наряде с глубоким декольте. Она примерила несвойственный ей дерзкий образ: надела шелковый наряд с глубоким декольте, подчеркнула формы и надела довольно крупный аксессуар от Cartier.

Напомним, что неукротимая Моника Беллуччи уронила бретельку платья, засветив аппетитных "малышек": "Дух захватывает".

Как сообщала Politeka, Моника Беллуччи в одном белье показала, чем покорила Касселя:»Дай подержаться...".

Также Politeka писала, что Моника Беллуччи показала, насколько соблазнительна в прозрачной маечке:"аппетитная крошка".