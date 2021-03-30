Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи свела с ума горячим видом в пикантном платье

Как передает Politeka.net, несмотря на свои 56 лет Моника Беллуччи по сей день считается одной из самых красивых и соблазнительных женщин современности. Актриса всегда славилась дерзкой, но при этом элегантной красотой. В начале карьеры у Моники было много откровенных фотосессий, ведь она снималась в рекламе нижнего белья. Не отказывалась актриса и от откровенных сцен в кино. Впрочем, и помимо работы Беллуччи была не прочь посветить своими пышными формами.

На одной из фан-страничек в Инстаграм появился архивный кадр, на котором еще молодая Беллуччи позировала в платье с глубоким декольте. Актриса сжала свой аппетитный бюст так сильно, что он едва не вывалился из платья. В комментариях поклонники пришли в восторг от увиденного.

«Лучший вид», «Так горячо», «Это круто», «Соблазнительная леди», «Лучшая», «На это можно смотреть вечно», «Моника навсегда», «Самая красивая женщина в мире», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что сегодня актриса предпочитает сдержанный стиль. Она носит платья и костюмы преимущественно черного цвета.

Напомним, что фигуристая Моника Беллуччи подчеркнула важные места в тонком черном белье: "Идеальная итальянка".

А еще Politeka писала, что 56-летняя Моника Беллуччи сразила наповал формами в обтягивающем платье: "Чертовски горячо...".

Также Politeka сообщала, что пышногрудая Моника Беллуччи впечатлила видом с афрокудрями и в атласном наряде: "Не для простых смертных".