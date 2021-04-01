Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи свела с ума аппетитными формами в пикантном платье

Как передает Politeka.net, в свои 56 лет Моника Беллуччи продолжает будоражить фантазию преданных поклонников. Актриса всегда славилась вызывающей, но при этом элегантной красотой. В начале карьеры Беллуччи участвовала в откровенных фотосессиях и снималась в рекламе нижнего белья. Не отказывалась звезда и от пикантных сцен в кино. Сейчас же актриса выбирает более сдержанные образы даже для рекламы, хоть выглядит и моложе своих лет.

На одной из фан-страниц в Инстаграм опубликовали яркий архивный кадр, на котором Моника запечатлена в платье с тугим корсетом. Актриса сжала свои «персики» так сильно, что бюст едва не вывалился из платья. Фанаты пришли в восторг от увиденного.

«Отличный наряд», «Самая красивая женщина современности», «Ты так горяча», «Божество», «Невыносимо красивая», «Сладкая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Моника Беллуччи решилась на эксперимент с волосами. Она разрешила накрутить волосы, сделав из них мелкие кудряшки. На свежем фото актриса позировала в атласном наряде с глубоким декольте. Ее кожа блестела и завораживала.

Напомним, что Моника Беллуччи сверкнула сладкими местами в кружеве, лишив мужчин сна: «Афродита».

А еще Politeka писала, что страстная Моника Беллуччи сжала бюст, позволив налюбоваться пышными прелестями: «Лучший вид».

Также Politeka сообщала, что 56-летняя Моника Беллуччи сразила наповал формами в обтягивающем платье: "Чертовски горячо...".