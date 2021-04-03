Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі вразила видом без одягу

Як передає Politeka.net, сьогодні Моніці Беллуччі 56 років і вона все рідше з'являється на людях в пікантних нарядах. А ось на початку своєї кар'єри, коли вона була моделлю, красуня балувала шанувальників гарячими кадрами.

Актриса досі вважається однією з найкрасивіших і спокусливіших жінок у світі. Її пишні форми і елегантна краса розбурхує фантазію чоловіків, які готові здійснювати заради неї безумства.

На одній з фан-сторінок в Instagram опублікували архівний кадр, на якому дуже молода Беллуччі позувала без одягу. Красуня розляглася на ліжку, прикрившись простирадлами, проте частина її апетитного тіла все ж потрапила в кадр. У коментарях шанувальники залишили актрисі масу приємних слів.

"Богиня кохання", «Моніка назавжди», «кращий вигляд», «так гаряче», «найшикарніша жінка на Землі», «чарівний вид», «Дика кішечка», "ти прекрасна", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Моніка позувала в атласному вбранні з глибоким декольте. Вона зважилася на сміливий експеримент з волоссям, зробивши собі афро-накрутку. Масивне намисто прикрасило шию актриси, привертаючи увагу до зони декольте.

Нагадаємо, що пишногруда Моніка Беллуччі вразила видом з афрокудрами і в атласному вбранні:"Не для простих смертних".

А ще Politeka писала, що пристрасна Моніка Беллуччі побалувала видом ласощів в тісному корсеті: "Божество".

Також Politeka повідомляла, що пристрасна Моніка Беллуччі стиснула бюст, дозволивши намилуватися пишними принадами: "кращий вигляд".