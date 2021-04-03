Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи поразила видом без одежды

Как передает Politeka.net, сегодня Монике Беллуччи 56 лет и она все реже появляется на людях в пикантных нарядах. А вот в начале своей карьеры, когда она была моделью, красотка баловала поклонников горячими кадрами.

Актриса до сих пор считается одной из самых красивых и соблазнительных женщин в мире. Ее пышные формы и элегантная красота будоражит фантазию мужчин, которые готовы совершать ради нее безумства.

На одной из фан-страниц в Инстаграм опубликовали архивный кадр, на котором очень молодая Беллуччи позировала без одежды. Красотка разлеглась на кровати, прикрывшись простынями, однако часть ее аппетитного тела все же попала в кадр. В комментариях поклонники оставили актрисе массу приятных слов.

«Богиня любви», «Моника навсегда», «Лучший вид», «Так горячо», «Самая шикарная женщина на Земле», «Волшебный вид», «Дикая кошечка», «ты прекрасна», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Моника позировала в атласном наряде с глубоким декольте. Она решилась на смелый эксперимент с волосами, сделав себе афро-накрутку. Массивное ожерелье украсило шею актрисы, привлекая внимание к зоне декольте.

Напомним, что пышногрудая Моника Беллуччи впечатлила видом с афрокудрями и в атласном наряде: "Не для простых смертных".

А еще Politeka писала, что страстная Моника Беллуччи побаловала видом лакомств в тесном корсете: «Божество».

Также Politeka сообщала, что страстная Моника Беллуччи сжала бюст, позволив налюбоваться пышными прелестями: «Лучший вид».