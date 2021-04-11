Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи поразила видом в откровенном платье

Как передает Politeka.net, актрисе 56 лет, но она все еще является одной из самых красивых и соблазнительных женщин в мире. Беллуччи уже давно не снимается в откровенных фотосессиях, поэтому поклонникам приходится довольствоваться архивными кадрами.

На одной из фан-страниц в Инстаграм появился снимок 2012 года, на котором актриса показала во всей красе свои пышности и упругости. Беллуччи была одета в тесный корсет с очень глубоким декольте. Красотка позировала на фоне растительности, но все внимание было приковано к аппетитным формам звезды. Пышный бюст Моники был туго прижат корсетом, маня и завлекая мужчин.

Стоит отметить, что в начале своей карьеры Моника Беллуччи регулярно баловала поклонников горячими кадрами. Она снималась топлес, а также часто рекламировала нижнее белье. Несмотря на уровень откровенности на фото, Моника всегда выглядела элегантно и ни капли не вульгарно.

Ранее мы писали, что в сети опубликовали кадр, на котором еще совсем юная Беллуччи позировала голой в простынях. Актриса разлеглась на кровати, засветив часть своего аппетитного тела.

Напомним, что страстная Моника Беллуччи побаловала видом лакомств в тесном корсете: «Божество».

Как сообщала Politeka, Моника Беллуччи в белье потянула за бретельки, пытаясь сбросить лифчик: роскошный вид.

Также Politeka писала, что горячая Моника Беллуччи в чулках и корсете лишила сна, устроив урок соблазнения: «Моя королева…».