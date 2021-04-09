Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі звела з розуму пікантними кадрами біля води

Як передає Politeka.net, Моніці Беллуччі вже 56 років, але вона не перестає розбурхувати фантазію відданих шанувальників. По мережі гуляє безліч її архівних пікантних фото, які буквально зводять з розуму.

На одній з фан-сторінок в Instagram опублікували знімок, на якому актриса відображена в чорній нижній білизні. Труси з високою посадкою підкреслили жіночну фігуру актриси, проте всі погляди були прикуті до пишного бюста зірки. Моніка потягнула за бретельки маючи намір зняти ліфчик. Цей рух зробив кадр особливо гарячим.

Варто відзначити, що Беллуччі ніколи не була худенькою, зате могла похвалитися м'якими спокусливими формами.

Як відомо, на початку своєї кар'єри Моніка Беллуччі брала участь у відвертих фотосесіях і часто знімалася в рекламі нижньої білизни. Зараз же зірка вибирає більш стримані образи.

Раніше ми писали, що в мережі з'явилося фото, на якому Моніка вийшла в світ. На актрисі було надіто плаття з тугим корсетом, яке сильно стиснуло її «персики». Бюст ледь не вивалився з сукні, але це тільки привело в захват шанувальників актриси.

Нагадаємо, що пристрасна Моніка Беллуччі стиснула бюст, дозволивши намилуватися пишними принадами: "кращий вигляд".

Як повідомляла Politeka, гаряча Моніка Беллуччі в панчохах і корсеті позбавила сну, влаштувавши урок спокушання: «Моя королева...».

Також Politeka писала, що роздягнена Моніка Беллуччі дозволила намилуватися неземною красою пишних принад: гарячі кадри.