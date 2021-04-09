Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи свела с ума пикантными кадрами возле воды

Как передает Politeka.net, Монике Беллуччи уже 56 лет, но она не перестает будоражить фантазию преданных поклонников. По сети гуляет множество ее архивных пикантных фото, которые буквально сводят с ума.

На одной из фан-страниц в Инстаграм опубликовали снимок, на котором актриса запечатлена в черном нижнем белье. Трусы с высокой посадкой подчеркнули женственную фигуру актрисы, однако все взгляды были прикованы к пышному бюсту звезды. Моника потянула за бретельки намереваясь снять лифчик. Это движение сделало кадр особенно горячим.

Стоит отметить, что Беллуччи никогда не была худышкой, зато могла похвастаться мягкими соблазнительными формами.

Как известно, в начале своей карьеры Моника Беллуччи участвовала в откровенных фотосессиях и часто снималась в рекламе нижнего белья. Сейчас же звезда выбирает более сдержанные образы.

Ранее мы писали, что в сети появилось фото, на котором Моника вышла в свет. На актрисе было надето платье с тугим корсетом, которое сильно сжало ее «персики». Бюст едва не вывалился из платья, но это только привело в восторг поклонников актрисы.

Напомним, что страстная Моника Беллуччи сжала бюст, позволив налюбоваться пышными прелестями: «Лучший вид».

Как сообщала Politeka, горячая Моника Беллуччи в чулках и корсете лишила сна, устроив урок соблазнения: «Моя королева…».

Также Politeka писала, что раздетая Моника Беллуччи позволила налюбоваться неземной красотой пышных прелестей: горячие кадры.