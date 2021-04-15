Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи предстала с поседевшей шевелюрой, покорив естественной красотой

Как передает Politeka.net, в паблике Инстаграм, посвященном жизни знаменитостей SUPER,разместили несколько фотографий седовласой Моники Белуччи.

Как оказалось, Моника Белуччи не спроста решила показать миру седую голову, а это роль актрисы в чародейском фильме. Вот что пишут в паблиеке: "56-летнюю Монику Беллуччи заметили на съемках второй части фильма "Колдунья приходит ночью". И если в обычной жизни знойная итальянка колдует только над своим вечерним макияжем, то на этих фото она предстала в образе главной героини Долорес — доброй колдуньи, которая посвящает свою жизнь детям ".

Поклонники признали, что время нещадно к звездам, однако великая актриса прекрасна в любом виде.

Многие фанаты Белуччи запомнили ее по самым ярким ролям, и не в силах наблюдать как стареет их кумир.

В карусели можно увидеть больше фотографий, листайте:

Фанаты под постом о звезде мирового кино пишут:

"Все таки время никого не щадит", "Всегда хороша!!!", "Исключительна природная красота и благородство души!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Прекрасная женщина !", "Обычная бабулька", "Женщина спокойно приняла свой возраст без психиатрических сдвигов, не скатываясь в крайности. Уважаю", "Ничего красивого в ней уже не осталось", "Самая красивая колдунья😍🔥", "Да у неё и грима то особенно нет", "Старенькая, зато естественная", "Она всегда красивая 😂", - откликнулись поклонники.

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