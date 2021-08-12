Известная актриса Моника Беллуччи показала образ для обложки глянца

Как пишет Politeka.net, 56-летняя Моника выглядит на свой возраст просто роскошно. Итальянская красотка построила успешную карьеру актрисы и модели. Девушка и сейчас снимается для глянцев и решила показать в своем Инстаграм, как проходила новая съемках.

На новом фото Моника была в белой рубашке. Красотка находилась в объятиях Кароль Буке. Звезды практически губами друг к другу, добавляя снимку особой искры.

"Только сегодня в Paris Match с лучшей Кароль Буке", - написала Беллуччи.

Фанаты поставили более 60 тысяч лайков и написали комментарии:

"Безумно красивая", "эффектный феерический образ", "Я тоже хочу тебя поцеловать", "мы уже прочитали интервью, мы не можем дождаться выхода фильма Моника Беллуччи, как всегда, у нее хорошее чувство юмора".

Стоит отметить, что Кароль Буке является популярной французской актрисой. 63-летняя красотка снялась в десятках картин.

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