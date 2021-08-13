Народний артист України Павло Зібров пояснив у програмі Karabas.Live, як він ставиться до соціальних мереж, і загалом поділився своїми новими захопленнями.
Ведучий назвав артиста секс-символом України, але сам Зібров цей статус заперечив. «Секс-символ, я не знаю, це коли вже за 90, і ти будеш символом. А зараз – просто легенда української естради», - коментує він.
Зараз співак має свої сторінки у всіх соціальних мережах, але особисто він їх не веде. Цю ситуацію артист коментує так: ними потрібно займатися серйозно, а відтак цю частину повноважень він передав своїй 24-річній донці Діані, за сумісництвом піар-директору.
Як розповідає Зібров, донька сама запропонувала працювати на нього за ставкою, а зарплата додала їй мотивації. «Вона каже: 7/24 я з тобою працюю, тому що дзвонять в 23.00 чи в 24.00 – вона пише, відправляє, говорить де які зйомки, де які гастролі і райдери», - каже артист.
Окремо він зупиняється на Тік-Ток, яким активно займається Михайло Поплавський. За словами Зіброва, доки цей артист там, йому місця немає. «Він перекрив усіх, всі лежать там десь, унизу», - каже співак жартома.
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