Народний артист України Павло Зібров пояснив у програмі Karabas.Live, як він ставиться до соціальних мереж, і загалом поділився своїми новими захопленнями.

Ведучий назвав артиста секс-символом України, але сам Зібров цей статус заперечив. «Секс-символ, я не знаю, це коли вже за 90, і ти будеш символом. А зараз – просто легенда української естради», - коментує він.

Зараз співак має свої сторінки у всіх соціальних мережах, але особисто він їх не веде. Цю ситуацію артист коментує так: ними потрібно займатися серйозно, а відтак цю частину повноважень він передав своїй 24-річній донці Діані, за сумісництвом піар-директору.

Як розповідає Зібров, донька сама запропонувала працювати на нього за ставкою, а зарплата додала їй мотивації. «Вона каже: 7/24 я з тобою працюю, тому що дзвонять в 23.00 чи в 24.00 – вона пише, відправляє, говорить де які зйомки, де які гастролі і райдери», - каже артист.

Окремо він зупиняється на Тік-Ток, яким активно займається Михайло Поплавський. За словами Зіброва, доки цей артист там, йому місця немає. «Він перекрив усіх, всі лежать там десь, унизу», - каже співак жартома.

Як повідомляла Politeka, Зібров розкрив несподівані подробиці про участь в "Танцях з зірками".

Також Politeka писала про те, що Добриднєва розповіла, як потрапила в дует «Пара нормальних».