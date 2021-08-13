У програмі Karabas.Live народний артист України Павло Зібров розповів про те, як із травмованою ногою виступав у проєкті «Танці з зірками» та про те, як ставиться до екстремальних видів спорту.

Нещодавно співак спробував кайк.

«Мене друг запросив покататися, думав, візьму собі шортики, покатаюсь на вітрилах, покатаюсь на лодочці по Дніпру. А треба на дошку ставати, а це досить складна штука! Господар годину зі мною мучився, поки я став, проплив декілька метрів і був щасливий від того», - зізнається Зібров.

Він також зізнався, що не любить екстремальні види спорту: «Тому що ноги, руки ламаються. Я б із задоволенням цим всім займався, але дружина мені не дозволяє. Каже: вивихнеш щось, а завтра зйомки, концерт, проєкт якийсь - а ти випав. Тобі не можна. Скільки запрошували! Але в мене перебита колінна чашечка вже років чотири».

Втім, за його словами, це не стало на заваді для транців.

«Але я аферист, пішов на «Танці з зірками», підписав з ними угоду. Але в мене ця чашечка так і не зажила, там мозольок тільки невеличкий. Мені сказали: нагрузочки не робить, Павло Миколайович! Тому що ви можете десь там підняти дєвушку, щось випадково – раз! – а потім операція, досить дорога», - ділиться роздумами народний артист.

Він розповів, за якими параметрами обирав собі партнершу.

«Я собі партнершу вибрав не по «морді ліца», а по кілограмам. «Машенька, скільки ти важиш?» - «46 кг». «Іди сюди, я тебе обожнюю!». Так що Шмельова Маша, я тебе поважаю і люблю. Спасибі за те, що ти витримала мене, два місці зі мною займалася. Я худенький, мені легко на руках тебе було носити!», - звертається Зібров до своєї напарниці.

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