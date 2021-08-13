В программе Karabas.Live народный артист Украины Павел Зибров рассказал о том, как с травмированной ногой выступал в проекте «Танцы со звездами» и о том, как относится к экстремальным видам спорта.

Недавно певец попробовал кайк.

«Меня друг пригласил покататься, думал, возьму себе шортики, покатаюсь на парусах, покатаюсь на лодочке по Днепру. А надо на доску становиться, а это довольно сложная штука! Хозяин час со мной мучился, пока я стал, проплыл несколько метров и был счастлив», - признается Зибров.

Он также признался, что не любит экстремальные виды спорта: «Потому что ноги, руки ломаются. Я бы с удовольствием этим всем занимался, но жена мне не позволяет. Говорит: вывихнешь что-то, а завтра съемки, концерт, проект какой-то - а ты выпал. Тебе нельзя. Сколько приглашали! Но у меня перебита коленная чашечка уже года четыре».

Впрочем, по его словам, это не стало помехой для транцев.

«Но я аферист, пошел на «Танцы со звездами», подписал с ними соглашение. Но у меня эта чашечка так и не зажила, там мозолек только небольшой. Мне сказали: нагрузочку не делайте, Павел Николаевич! Потому что вы можете где-то поднять девушку, что-то случайно – раз! – а потом операция, достаточно дорогая», - делится размышлениями народный артист.

Он рассказал, по каким параметрам выбирал себе партнершу.

«Я себе партнершу выбрал не по «морде лица», а по килограммам. «Машенька, сколько ты весишь?» - «46 кг». «Иди сюда, я тебя обожаю!». Так что Шмелева Маша, я тебя уважаю и люблю. Спасибо за то, что ты выдержала меня, два месяца со мной занималась. Я худенький, мне легко на руках тебя было носить!», - обращается Зибров к своей напарнице.

Politeka сообщала комментарий Рыбчинского о том, что скрывается за инцидентом с избиением танцора сотрудником Управления госохраны Украины.

Также Politeka сообщала мнение Рыбчинского, что Государство, история, песня объединяют украинцев.