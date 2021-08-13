Народный артист Украины Павел Зибров объяснил в программе Karabas.Live, как он относится к социальным сетям, и вообще поделился своими новыми увлечениями.

Ведущий назвал артиста секс-символом Украины, но сам Зибров этот статус отрицает. «Секс-символ, я не знаю, это когда за 90, и ты будешь символом. А сейчас - просто легенда украинской эстрады», - комментирует он.

Сейчас певец имеет свои страницы во всех социальных сетях, но лично он их не ведет. Эту ситуацию артист комментирует так: ими нужно заниматься серьезно, а потому эту часть полномочий он передал своей 24-летней дочери Диане, по совместительству пиар-директору.

Как рассказывает Зибров, дочь сама предложила работать на него по ставке, а зарплата добавила ей мотивации. «Она говорит: 7/24 я с тобой работаю, потому что звонят в 23.00 или в 24.00 – она пишет, отправляет, разговаривает, где какие съемки, где какие гастроли и райдеры», - говорит артист.

Отдельно он останавливается на Тик-Ток, которым активно занимается Михаил Поплавский. По словам Зиброва, пока этот артист там, ему места нет. «Он перекрыл всех, все лежат там где-то, внизу», - говорит певец в шутку.

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