Фінальний гонг у поєдинку Усик-Джошуа пролунав на п'ять секунд раніше терміну і не дозволив українському спортсмену закінчити поєдинок нокаутом.

Про це повідомляє «Обозреватель».

На думку експертів, скандальний момент стався на останніх секундах фінального дванадцятого раунду. В останньому раунді Ентоні Джошуа був не в кращій формі, тому український боксер посилив наступ. Усик почав бити чемпіона, який втратив хватку.

Коли до кінця поєдинку залишалося 15 секунд, український боксер вдарив у голову противнику. Ентоні Джошуа похитнувся, і наш земляк вирішив його добити, але фінальний гонг не дав йому цього зробити. Він пролунав, щонайменше, на п'ять секунд раніше терміну.

Раніше ми повідомляли, що Олександр Усик повернувся в українську столицю без поясів після перемоги над Ентоні Джошуа. Він пояснив, в чому причина події. З'ясувалося, що пояси IBO, IBF, WBO і WBA доставлять в Україну окремо.

Вони повинні прибути в нашу країну найближчим часом. Усик повідомив, що пояси виявляться вдома приблизно через три тижні. Цей час буде потрібно, щоб їх виготовили, вигравіювали там ім'я переможця, а також день бою і місце його проведення. Усик пообіцяв, що коли пояси виявляться у нього, він покаже їх у соціальних мережах.

Нагадаємо, що Джошуа після бою з українцем потрапив до лікарні: що сталося.

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