Украинский боксер Александр Усик, победивший британца Энтони Джошуа и ставший чемпионом мира, попал в курьезную ситуацию
После боя, состоявшегся в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне, во время разговора Александра Усика с представителем канала iFL TV, журналист спросил его, будет ли реванш. Соответствующие кадры опубликованы на YouTube.
Усик довольно резко ответил, что не думает сейчас об этом.
"Я думаю о своей жене, понял?", - сказал он журналисту.
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Тогда тот указал на какую-то девушку, которая находилась за кадром, и переспросил у Усика: "Это твоя жена?".
Украинский боксер посмотрел на журналиста и недоуменно ответил "нет". А затем сделал вид, что обиделся, развернулся и пропал из кадра.
Отметим, выиграв все четыре титула чемпиона по боксу, Усик расплакался: он посвятил победу на ринге своей семье. По его словам, именно в этот день 12 лет назад он сделал своей жене Екатерине предложение, и сейчас мечтает только об одном - оказаться дома с ней и детьми, так как готовился к этому поединку с января и почти все время уделял тренировкам.
На счету непобежденного Усика теперь стало 19 побед в 19 боях, Джошуа потерпел второе поражение при 24 победах.
Пользователи бурно обсуждают курьез во время интервью:
"Так он выглядит еще более сумасшедшим! Молодец!"
"Честная игра с Усиком, все говорили, что он слишком мал и т. д., но он надрал Джошуа задницу"
"Просто надо любить Усика, он такой харизматичный. Заслуженно"
"Мне нравится, как он устал от СМИ. Остается в реальности"
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