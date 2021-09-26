Украинский боксер Александр Усик, победивший британца Энтони Джошуа и ставший чемпионом мира, попал в курьезную ситуацию

После боя, состоявшегся в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне, во время разговора Александра Усика с представителем канала iFL TV, журналист спросил его, будет ли реванш. Соответствующие кадры опубликованы на YouTube.

Усик довольно резко ответил, что не думает сейчас об этом.

"Я думаю о своей жене, понял?", - сказал он журналисту.

Тогда тот указал на какую-то девушку, которая находилась за кадром, и переспросил у Усика: "Это твоя жена?".

Украинский боксер посмотрел на журналиста и недоуменно ответил "нет". А затем сделал вид, что обиделся, развернулся и пропал из кадра.

Отметим, выиграв все четыре титула чемпиона по боксу, Усик расплакался: он посвятил победу на ринге своей семье. По его словам, именно в этот день 12 лет назад он сделал своей жене Екатерине предложение, и сейчас мечтает только об одном - оказаться дома с ней и детьми, так как готовился к этому поединку с января и почти все время уделял тренировкам.

На счету непобежденного Усика теперь стало 19 побед в 19 боях, Джошуа потерпел второе поражение при 24 победах.

Пользователи бурно обсуждают курьез во время интервью:

"Так он выглядит еще более сумасшедшим! Молодец!"

"Честная игра с Усиком, все говорили, что он слишком мал и т. д., но он надрал Джошуа задницу"

"Просто надо любить Усика, он такой харизматичный. Заслуженно"

"Мне нравится, как он устал от СМИ. Остается в реальности"

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