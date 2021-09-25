Известный украинский боксер Александр Усик перед важным боем важным боем поделился фотографией с женой
Как пишет Politeka.net, 34-летний профессиональный боксер Александр Усик, который 25 сентября в 23:45 выйдет на ринг с британцем Энтони Джошуа активно готовится к поединку. На кону будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.
В своем Instagram накануне боя Александр Усик поделился фотографией со своей женой Екатериной, с которой в браке с 2009 года. Усик опубликовал нежное фото с женой, а в подписи к посту написал трогательный стих.
"Мне без тебя и дышится иначе , мне без тебя порой тоска грудину рвет , кричит как лютый зверь и плачет, я без тебя совсем другой", - фрагмент стихотворения.
Дочь Пугачевой Орбакайте оконфузилась на съемках, заставив смеяться известного актера: "Всегда готова..."
Украинцев огорошили прогнозом погоды на октябрь: «Холоднее, чем в ноябре и декабре»
Звезда культового сериала ушел из жизни при неизвестных обстоятельствах: первые детали трагедии
"Выступлений не будет": Пономарев и "Океан Эльзы" предупредили украинцев, и назвали причину
Ушел из жизни украинский актер, без любящего человека остались жена и дети: "Не хватает слов"
"Желаю победы ❤️ ", " Красавчик !!! Любовь-делает нас сильнее 👏 победа будет наша 🔥 ", " очень красивые слова !!! Удачи на ринге !!! 🙌 ", "Мира, любви! Многая и благая лета семьи!!!", "Гордость нашей страны 👏🔥 ", "Саня желаю победы, сделай подарок жене, и выиграй у Джошуа", "удачи в предстоящем бою 🙌 ", - пожелали поклонники кумира.
Ранее Politeka писала, что Джошуа удивил признанием перед поединком с Усиком: "Украинцы мне очень...".
Напомним, что Усик на украинском языке ответил на вопрос перед боем с Джошуа: "это искреннее желание?".
A еще Politeka сообщала, что Усик нежно поцеловал Ломаченко накануне боя с Джошуа, видео: "сразу видно, кумы".