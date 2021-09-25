Известный украинский боксер Александр Усик перед важным боем важным боем поделился фотографией с женой

Как пишет Politeka.net, 34-летний профессиональный боксер Александр Усик, который 25 сентября в 23:45 выйдет на ринг с британцем Энтони Джошуа активно готовится к поединку. На кону будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.

В своем Instagram накануне боя Александр Усик поделился фотографией со своей женой Екатериной, с которой в браке с 2009 года. Усик опубликовал нежное фото с женой, а в подписи к посту написал трогательный стих.

"Мне без тебя и дышится иначе , мне без тебя порой тоска грудину рвет , кричит как лютый зверь и плачет, я без тебя совсем другой", - фрагмент стихотворения.

"Желаю победы ❤️ ", " Красавчик !!! Любовь-делает нас сильнее 👏 победа будет наша 🔥 ", " очень красивые слова !!! Удачи на ринге !!! 🙌 ", "Мира, любви! Многая и благая лета семьи!!!", "Гордость нашей страны 👏🔥 ", "Саня желаю победы, сделай подарок жене, и выиграй у Джошуа", "удачи в предстоящем бою 🙌 ", - пожелали поклонники кумира.

Ранее Politeka писала, что Джошуа удивил признанием перед поединком с Усиком: "Украинцы мне очень...".

Напомним, что Усик на украинском языке ответил на вопрос перед боем с Джошуа: "это искреннее желание?".

A еще Politeka сообщала, что Усик нежно поцеловал Ломаченко накануне боя с Джошуа, видео: "сразу видно, кумы".