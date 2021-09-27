Финальный гонг в поединке Усик – Джошуа прозвучал на пять секунд раньше срока и не позволил украинскому спортсмену закончить поединок нокаутом.

Об этом сообщает «Обозреватель».

По мнению экспертов, скандальный момент произошел на последних секундах финального двенадцатого раунда. В последнем раунде Энтони Джошуа был не в лучшей форме, поэтому украинский боксер усилил наступление. Усик начал избивать чемпиона, утратившего хватку.

Когда до конца поединка оставалось 15 секунд, украинский боксер ударил в голову противнику. Энтони Джошуа пошатнулся, и наш земляк решил его добить, но финальный гонг не дал ему этого сделать. Он прозвучал, по меньшей мере, на пять секунд раньше срока.

Ранее мы сообщали, что Александр Усик вернулся в украинскую столицу без поясов после победы над Энтони Джошуа. Он объяснил, в чем причина произошедшего. Выяснилось, что пояса IBO, IBF, WBO и WBA доставят в Украину отдельно.

Они должны прибыть в нашу страну в ближайшее время. Усик сообщил, что пояса окажутся дома примерно через три недели. Это время потребуется, чтобы их изготовили, выгравировали там имя победителя, а также день боя и место его проведения. Усик пообещал, что когда пояса окажутся у него, он покажет их в социальных сетях.

Напомним, что Джошуа после боя с украинцем попал в больницу: что произошло.

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