Музиканти з гурту «Авіатор» у програмі «Карабас.LIVE» поділилися спогадами про веселі пригоди «Зеленого концерту», який відбувся під час недавнього гастрольного туру містами України. Зазвичай так називають останній концерт туру або великої програми чи вистави. Саме в цей момент кожен з артистів «підкладає» один одному якісь несподіванки.

«Коли ми плануємо якусь історію з якоюсь неординарною поведінкою на сцені, люди все одно думають, що все так має бути, - каже Андрій Сторож. – Унас навіть був прикол, коли з нами співала Катя Веласкес, ще з тих часів, дружина Васі Бондарчука. Вони вже зараз, по-моєму, в Штатах. І вона з Дімою співала в дуеті. Перед цим ми домовилися з хлопцями, що замість Діми буде барабанщик виходити і з нею співати. Вона навіть не знала. А Діма за барабани сідає. Оце була саме реакція Каті, коли вона очікує, що зараз Діма підійде, а виходить барабанщик з мікрофоном, під «фанеру», поставили «плюс». І то люди думають: «Ну круто, блін!». Навіть ніхто не зрозумів».

Сторож додає: в таких ситуаціях музиканти викручуються як можуть. Але публіка не повинна ні про що здогадатися.

Водночас головна й дуже важлива умова «Зеленого концерту» - для глядача не повинно бути відчуття, що це якась хохма, уточнює Дмитро Тодорюк.«Люди не повинні думати, що це якийсь стьоб і порушується логіка, за яку вони заплатили гроші», - каже він.

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